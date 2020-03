Заполнить пробелы со статьями, в случае необходимости ( существительные) 1) Ben lives in ---- Fleet Street in ---- London. 2) ----- British Museum is the most famous museum in the world. 2) ---- Red Square is the centre of ----...

Английский язык

Заполнить пробелы со статьями, в случае необходимости ( существительные) 1) Ben lives in ---- Fleet Street in ---- London. 2) ----- British Museum is the most famous museum in the world. 2) ---- Red Square is the centre of ---- Moscow. 4) Have you ever been to----- Black Sea? 5) ----- Thames is the longest river in ------ England. 6) Peter comes from ---- United States. 7) ----- Kremlin is the oldest constructions in Moscow, 8) Who discovered --- America? 9) Have you ever been to ---- USA? 10) ----- Greens live next door.

