Заполнить таблицу.(a+b)/c. заполнить таблицу.(a+b)/c 365пустая100пустая следующая a/c+b/c пус??ая 207 пустая 1250
Математика
Заполнить таблицу.(a+b)/c. заполнить таблицу.(a+b)/c 365пустая100пустая следующая a/c+b/c пус??ая 207 пустая 1250
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a+b):х=a:x+b:x Поэтому (a+b):x 365 207 100 1250 a:x+b:x 365 207 100 1250
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