Заполнить таблицу Длина прямоугольника 80 сантиметров ширина прямоугольника неизвестно периметр не известна площадь 320 см2
Математика
Заполнить таблицу Длина прямоугольника 80 сантиметров ширина прямоугольника неизвестно периметр не известна площадь 320 см2
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Гость:
320 раздели на 80 умнож на 4 и всё
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