Заполните пропуски( это дроби) 1мм= 1/10см 1см= дм. 1дм= м. 1г= кг. 1кг= ц. 1кг= т. 1с= ??инут. 1 минут= ч. 1с= ч. 1 см= м. 1м= км. 1ц= т. 1к= р. 1ч= сут. 1а= га.

Математика

Заполните пропуски( это дроби) 1мм= 1/10см 1см= дм. 1дм= м. 1г= кг. 1кг= ц. 1кг= т. 1с= ??инут. 1 минут= ч. 1с= ч. 1 см= м. 1м= км. 1ц= т. 1к= р. 1ч= сут. 1а= га.

Автор: Гость