Заполните пропуски( это дроби) 1мм= 1/10см 1см= дм. 1дм= м. 1г= кг. 1кг= ц. 1кг= т. 1с= ??инут. 1 минут= ч. 1с= ч. 1 см= м. 1м= км. 1ц= т. 1к= р. 1ч= сут. 1а= га.
Математика
Заполните пропуски( это дроби) 1мм= 1/10см 1см= дм. 1дм= м. 1г= кг. 1кг= ц. 1кг= т. 1с= ??инут. 1 минут= ч. 1с= ч. 1 см= м. 1м= км. 1ц= т. 1к= р. 1ч= сут. 1а= га.
Ответ(ы):
Гость:
1мм= 1/10см 1см= 1|10 дм. 1дм= 1|10 м. 1г= 1|1000кг. 1кг= 1 |100 ц. 1кг= 1| 1000т. 1с= 1|60 минут. 1 минут= 1| 60ч. 1с= 1|3600 ч. 1 см= 1|100м. 1м= 1| 1000км. 1ц= 1| 10т. 1ч= 1| 24сут. 1а= га.
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