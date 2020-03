Заполните пропуски,используя вспомогательный глагол do или does. 1)___ Donna usually give presents to her nephews? 2)___ you often get up late on Saturday? 3)What___ your sister like to eat? 4)___ Ella eat porridge for brea...

Английский язык

Заполните пропуски,используя вспомогательный глагол do или does. 1)___ Donna usually give presents to her nephews? 2)___ you often get up late on Saturday? 3)What___ your sister like to eat? 4)___ Ella eat porridge for breakfast? 5)___ Don always sleep late on weekend?

Автор: Гость