Заполните пропуски По отношению к пище бактерии бывают: ______________, которые используют для приготовления сыра и кисломолочных продуктов; ______________,которые вызывают порчу продуктов и пищевые отравления.

Технология

Заполните пропуски По отношению к пище бактерии бывают: ______________, которые используют для приготовления сыра и кисломолочных продуктов; ______________,которые вызывают порчу продуктов и пищевые отравления.

Автор: Гость