Заполните пропуски По отношению к пище бактерии бывают: ______________, которые используют для приготовления сыра и кисломолочных продуктов; ______________,которые вызывают порчу продуктов и пищевые отравления.
Технология
Заполните пропуски По отношению к пище бактерии бывают: ______________, которые используют для приготовления сыра и кисломолочных продуктов; ______________,которые вызывают порчу продуктов и пищевые отравления.
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Полезные бактерии вредные бактерии
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