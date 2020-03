Заполните пропуски в предложениях модальными глаголами в утвердительной и отриц??тельной форме:must, mustn't, needn't,should,shouldn't.1.You_____take the keys.I've got them.2.You________drive 120 km/h here.There is a speed limi...

Английский язык

Заполните пропуски в предложениях модальными глаголами в утвердительной и отриц??тельной форме:must, mustn't, needn't,should,shouldn't.1.You_____take the keys.I've got them.2.You________drive 120 km/h here.There is a speed limit.3.You_______come here more often.My children like you so much.4.Sally_____work harder.5.They______go to bed late.6.Max___go to the dentist's.He can't wait any longer.7.We________drink that much coffee.It's not healthy.

