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Заполните пустые места используя следующие цифры 1,3,5,7,9,11,13,15_+_+_=30
Заполните пустые места используя следующие цифры 1,3,5,7,9,11,13,15_+_+_=30
Ответ(ы):
Ответил Гость:
11,9+5+13,1=30 Ты складываешь десятичные дроби и всё получается
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