Заполните пустые места используя следующие цифры 1,3,5,7,9,11,13,15_+_+_=30

Заполните пустые места используя следующие цифры 1,3,5,7,9,11,13,15_+_+_=30

Ответ(ы):

Ответил Гость:
11,9+5+13,1=30 Ты складываешь десятичные дроби и всё получается
Похожие вопросы