заполните таблицу "Деятельность Государственной ДУмы" от первого до четвертого созывов( 1906-1914 гг) в виде таблицы по пунктам: Созыв / Сроки работы / Состав / Председатели / Итоги деятельности

I Дума - с 27.04.1906 по 9.07.1906 - Из 497 депутатов: 153 кадета, 63 автономиста (члены Польского коло, украинских, эстонских, латышских, литовских и др. этнических групп), 13 октябристов, 97 трудовиков, 105 беспартийных и 7 прочих - С.А. Муромцев (кадет) - одобрены законопроекты об отмене смертной казни и о помощи пострадавшим от неурожая, обсуждение земельного вопроса.II Дума - с 20.02.1907 по 2.06.1907 - Из 518 депутатов было: 65 социал-демократов, 37 эсеров, 16 народных социалистов, 104 трудовика, 98 кадетов, 54 правых и октябристов, 76 автономистов, 50 беспартийных, 17 из казачьей группы - Ф.А. Головин - деятельность носила черты окнфронтации с властью, что привело к роспуску Думы.III дума - с 1.11.1907 по9.06.1912 - Из 441 депутата: 50 крайних правых, 97 умеренно-правых и националистов, 154 октябриста и примыкавших к ним, 28 «прогрессистов», 54 кадета, 13 трудовиков, 19 социал-демократов, 8 из мусульманской группы, 7 из литовско-белорусской группы, 11 из польской группы - Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко - деятельность Думы свелась к рутинной работе без законодательной инициативы.IV дума - с 15.11.1912 по 6.10.1917 - Из 442 депутатов: 120 националистов и умеренно-правых — 120, 98 октябристов, 65 правых, 59 кадетов, 48 прогрессистов, 21 из национальных групп, 14 социал-демократов (большевиков — 6, меньшевиков — 8), 10 трудовиков, 7 беспартийных - М.В. Родзянко - В первый период работа Думы носила рутинный характер без законодательной инициативы.