Заполните таблицу характеристика простейших ( инфузория туфелька, эвглена зелёная, амёба обыкновенная). способ питания,форма тела, передвижение.

Биология
Заполните таблицу характеристика простейших ( инфузория туфелька, эвглена зелёная, амёба обыкновенная). способ питания,форма тела, передвижение.
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Ааааааррраааааааааааааааа
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