Заполните таблицу Крестьянские повинности во всторой половине 17 начало 18 в! Помогите!!

Заполните таблицу Крестьянские повинности во всторой половине 17 начало 18 в! Помогите!!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Похожие вопросы