Заполните таблицу. Пример: Наука - физиология, предмет изучения - Физика. Нужно 5 таких примеров
География
Заполните таблицу. Пример: Наука - физиология, предмет изучения - Физика. Нужно 5 таких примеров
Ответ(ы):
Гость:
сори
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