заполните таблицу реформы петра1

Реформы Петра 1 дата реформы Название реформы Основное содержание 1720 год Городская реформа Появился главный модестрой. 1718-1720 год Центральная реформа Были введены КОЛЛЕГИИ.Генеральный регламент. 1714 год указ о единонаследии Служба делилась на гражданскую и военную.14 Классов. табель о рангах. 1708 год Областная реформа. 8 губерний.50 провинций. 1721 год Церковная реформа. Реформа окончательно превратила церковь в опору российского абсолютизма