заполните таблицу реформы петра1

заполните таблицу реформы петра1

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                        Реформы Петра 1 дата реформы                Название реформы                    Основное содержание 1720 год                        Городская реформа                  Появился главный                                                                                            модестрой. 1718-1720 год                 Центральная реформа        Были введены                                                                                                  КОЛЛЕГИИ.Генеральный                                                                                       регламент.  1714 год                      указ о единонаследии              Служба делилась на                                                                                   гражданскую и военную.14                                                                                  Классов. табель о рангах.  1708 год                       Областная реформа.           8 губерний.50 провинций.   1721 год                       Церковная реформа.            Реформа окончательно превратила  церковь в опору российского абсолютизма              
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