Заполните таблицу и Запишите её в тетрадь окончания глаголов в прошедшем времени подберите два любых глагола поставьте их в прошедшее время в мужском женском среднем роде во множественном числе Придумайте и запишите предложения...

Русский язык
Заполните таблицу и Запишите её в тетрадь окончания глаголов в прошедшем времени подберите два любых глагола поставьте их в прошедшее время в мужском женском среднем роде во множественном числе Придумайте и запишите предложения с каждой формой глаголов Выделите окончания глаголов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она уже уехала. Ты когда нибудь бывал в Туле. Окно осталось открытым.
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