Заполните таблицу:выпишите из текста пьесы-сказки реплики персонажей в которых х??рактеризуется Снегурочка.Что говорят о ней разные действующие лица и что она сама рассказывает о себе?Выделите эпитет,который встречается почти в...

Литература

Заполните таблицу:выпишите из текста пьесы-сказки реплики персонажей в которых х??рактеризуется Снегурочка.Что говорят о ней разные действующие лица и что она сама рассказывает о себе?Выделите эпитет,который встречается почти во всех репликах,обращённых к героине.

Автор: Гость