Заполните таблицу:выпишите из текста пьесы-сказки реплики персонажей в которых х??рактеризуется Снегурочка.Что говорят о ней разные действующие лица и что она сама рассказывает о себе?Выделите эпитет,который встречается почти в...
Литература
Заполните таблицу:выпишите из текста пьесы-сказки реплики персонажей в которых х??рактеризуется Снегурочка.Что говорят о ней разные действующие лица и что она сама рассказывает о себе?Выделите эпитет,который встречается почти во всех репликах,обращённых к героине.
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