Заполнить таблицу "Первые Киевские князья": 1 Правитель (князь, княгиня); 2. Годы правления; 3. Деятельность

Князь Олег (882-912) - основал древнерусское государство. Укрепил южную границу. Совершил походы на хазар. Князь Игорь (912-945) - предпринял походы на Каспий и Византию. Княгиня Ольга (945-962) - установила «погосты», «полюдье», «оброки» и «уставы». Приняла христианство. Князь Святослав (962-972) - разгромил Хазавский каганат. Вел войну с Византией.