Заповни таблицю. V X ? go I went. I didn't go. Did you go? do She didn't do. come Did he come? see They saw. learn You didn't learn. have Did we have?
Английский язык
Заповни таблицю. V X ? go I went. I didn't go. Did you go? do She didn't do. come Did he come? see They saw. learn You didn't learn. have Did we have?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Do: She did, Did she do? come: He came, He didn`t come see: They didn`t see, Did they see? learn: You learned, Did you learn? have: We had, We didn`t have
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