Зарисуйте рассмотренные вами веточки,хвойники,шишки. Рядом нарисуйте силуэт дерева,которому они принадлежат.
Окружающий мир
Зарисуйте рассмотренные вами веточки,хвойники,шишки. Рядом нарисуйте силуэт дерева,которому они принадлежат.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмём шишку она растёт на ели и мы должны просто нарисовать силуэт дерева на котором растёт эта шишка то есть мы рисуем силуэт ели пример:
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