Зародыш семени ржи получает питательные вещества при прорастании из 1) эндоспер??а 2) семядоли 3) почвы 4) плода

Биология
Зародыш семени ржи получает питательные вещества при прорастании из 1) эндоспер??а 2) семядоли 3) почвы 4) плода
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Ответ(ы):
Гость:
Зародыш семени ржи получает питательные вещества при прорастании из эндосперма 
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