Заряженный шарик, подвешенный на шелковой нити, находится во внешнем однородном электрическом поле, силовые линии которого горизонтальны. При этом нить образует угол а=30 град усов с вертикалью. На сколько изменится у...

Заряженный шарик, подвешенный на шелковой нити, находится во внешнем однородном электрическом поле, силовые линии которого горизонтальны. При этом нить образует угол а=30 град усов с вертикалью. На сколько изменится угол отклонения нити при стекании с шарика n=10% начального заряда?

Запишем динамическое уравнение сил для первого случая: mg=Tcos30; Eq=Tsin30; Отсюда найдем весс тела?0, разделов второе на первое уравнения: Mg=Eq/tg30; Запишем динамическое уравнение сил для второго случая: mg=Tcosx; 0.9Eq=Tsinx; Раздел им второе на первое и получим, что tgx=0.9*tg30, что приблизительно равно 27 градусам, то есть угол уменьшаться на 3 градуса