Защита окружающей среды от загрязнения способствует сохранению и устойчивому ра??витию биосферы, так как при этом Выберите один ответ: a. прекращается саморазвитие сообществ и видообразование b. не изменяются состав и свойст...

Биология

Защита окружающей среды от загрязнения способствует сохранению и устойчивому ра??витию биосферы, так как при этом Выберите один ответ: a. прекращается саморазвитие сообществ и видообразование b. не изменяются состав и свойства среды обитания организмов c. не разрушается литосфера d. сообщества не изменяются в течение года

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