Засшифровать свое имя тремя спосабами. Первое дано, осталось придумать два. Мое имя Юля (мне повезло, оно есть в примерах). Пример: Ю - юморная, Л - ловкая, Я - яркая. .осталось придумать еще два. 1. Юморная, Ловкая, Яркая - Ю...
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Засшифровать свое имя тремя спосабами. Первое дано, осталось придумать два. Мое имя Юля (мне повезло, оно есть в примерах). Пример: Ю - юморная, Л - ловкая, Я - яркая. .осталось придумать еще два. 1. Юморная, Ловкая, Яркая - Юля. 2. ..., ..., ... - Юля. 3. ..., ..., ... - Юля.
Ответ(ы):
Гость:
Ласковая Любимая Лучезарная Любезная Лучистая Юная Юркая Ясная Ядовитая
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