Затрата времени на постоянные домашние дела (уход за комнатными растениями, домашними животными, помощь взрослым.) за 1 неделю. Как создать проект ?

Гость: Гость:

Понедельник: 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 Расписываешь так каждый день,в течении недели,можешь сома писать во скольконачиоа что делать,и во сколько закончила,к примеру 16:00вымала посуду 16:30закончиоа мыть посуду