Завдання з вибором однієї правильної відповіді (0,5 б)1. Виберіть хімічну формулу поліпропілену: а)(-СН2–СН2-)п; в)(- Н2С – СН (С6Н5)-)п; б)(-Н2С– НС(СН3)-)п; г)(-Н2С – НС = СН – СН2 -)п 2. Вкажіть сполуку, яка здатна полімеризуватися: а) етан; б) етен; в) метан; г) бензен. 3. В основі виробництва маргарину лежить процес: а) гідролізу жирів; б) гідратації жирів; в) гідрування жирів; г) дегідрування жирів. 4. Крохмаль синтезується в рослинах із: а) фруктози; б) сахарози; в) глюкози; г) пентози. Завдання з вибором кількох правильних відповідей (1 б) 5. Виберіть властивості , характерні для крохмалю: а) повністю розчиняється у воді; б) дає синє забарвлення з йодом; в) піддається гідролізу; г) у гарячій воді утворює клейстер. 6. Вкажіть твердження щодо жирів: а) є естерами гліцерину та вищих карбонових кислот; б) складається з амінокислот; в) до складу рідких жирів входять ненасичені вищі карбонові кислоти; г) при гідролізі розщеплюються з утворенням гліцерину та вищих карбонових кислот. Завдання на встановлення правильної послідовності (1б ) 7. Установіть послідовність утворення продуктів гідролізу крохмалю: а) глюкоза; б) декстрин; в) мальтоза. Завдання на встановлення відповідності ( 1 б ) 8. Встановіть відповідність між формулами полімерів та їх назвами. А) (- СН2 – СН2 -)п 1. тефлон б) ( - СН2 – СНСl)п 2. поліпропілен в) ( СН2 – СН(СН3))п 3. поліетилен г) ( - СF2 – CF2) п 4. полівінілхлорид Завдання відкритої форми ( 2 б ) 9. Поясніть, у результаті яких процесів змінюються властивості каучуку при вулканізації. 10. Укажіть переваги і недоліки використання синтетичних волокон. 11. Визначте масу продукту гідролізу сахарози, якщо реагує 54 г води.