Завдяки якій властивості води морська вода стала солоною ?
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Завдяки якій властивості води морська вода стала солоною ?
Ответ(ы):
Гость:
Завдяки тому, що є чудовим розчинником. вот
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