Заверши построение следующих утверждений так чтобы они получились верные если в ??реугольнике есть прямой угол то этот треугольник... если сложить два нечетных числа то в результате получится... если хотя бы один из множителей ...

Математика

Заверши построение следующих утверждений так чтобы они получились верные если в ??реугольнике есть прямой угол то этот треугольник... если сложить два нечетных числа то в результате получится... если хотя бы один из множителей равен нулю то значение произведения равно...

Автор: Гость