Заверши построение следующих утверждений так чтобы они получились верные если в ??реугольнике есть прямой угол то этот треугольник... если сложить два нечетных числа то в результате получится... если хотя бы один из множителей ...
Математика
Заверши построение следующих утверждений так чтобы они получились верные если в ??реугольнике есть прямой угол то этот треугольник... если сложить два нечетных числа то в результате получится... если хотя бы один из множителей равен нулю то значение произведения равно...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Если натуральное число а<2, то а=12) Если чётное число 4<a<7, то а=63) Если нечетное число 2893<а<2896,то а=28954) Если 203 <а ≤ 204,то а=2045) Если а- четное и 230<а≤232,то а=232
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