ЗАВЕРШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ , РАССТАВЛЯЯ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ . 1 Время прошло и мы....2.Подул сильный ветер и листва ... 3. Мы шли по лесу и наслаждались... 4.Учитель предупредил что... 5.Уже все собрались когда ...6.Завтра наверное......

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ЗАВЕРШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ , РАССТАВЛЯЯ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ . 1 Время прошло и мы....2.Подул сильный ветер и листва ... 3. Мы шли по лесу и наслаждались... 4.Учитель предупредил что... 5.Уже все собрались когда ...6.Завтра наверное...7. Я безусловно..8.Ребят завтра мы...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 время пришло и мы пошли гулять 2 подул сильный ветер и листа зашевелилась 3 мы шли по лесу и наслаждались природой 4 учитель предупредил, что нас могут настичь опасности  5 уже все собрались, когда они садились кушать 6 завтра,наверное,будет дождь 7 я,безусловно,хочу спать 8 ребят, завтра мы поедем в кино
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