ЗАВЕРШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ , РАССТАВЛЯЯ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ . 1 Время прошло и мы....2.Подул сильный ветер и листва ... 3. Мы шли по лесу и наслаждались... 4.Учитель предупредил что... 5.Уже все собрались когда ...6.Завтра наверное......
Русский язык
ЗАВЕРШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ , РАССТАВЛЯЯ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ . 1 Время прошло и мы....2.Подул сильный ветер и листва ... 3. Мы шли по лесу и наслаждались... 4.Учитель предупредил что... 5.Уже все собрались когда ...6.Завтра наверное...7. Я безусловно..8.Ребят завтра мы...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 время пришло и мы пошли гулять 2 подул сильный ветер и листа зашевелилась 3 мы шли по лесу и наслаждались природой 4 учитель предупредил, что нас могут настичь опасности 5 уже все собрались, когда они садились кушать 6 завтра,наверное,будет дождь 7 я,безусловно,хочу спать 8 ребят, завтра мы поедем в кино
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина отрезка АВ равна 43м 24 см. Отрезок CD длинее отрезка АВ на 56 и 76 см и короче отрезка MN на 5 м 23 см. Найдите сумму длин отрезка АВ, CD и MN
Қазақ тiлi