Завершите сказку. Однажды на светлой солнечной лужайке собрались несколько существительные: Небо, Дорога, Сказка, Песня, Здоровье. Стали они высказывать друг другу свои обиды на литераторов, учителей, школьников, что...
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Завершите сказку. Однажды на светлой солнечной лужайке собрались несколько существительные: Небо, Дорога, Сказка, Песня, Здоровье. Стали они высказывать друг другу свои обиды на литераторов, учителей, школьников, что дали они им в друзья постоянные прилагательные, от которых никто не может отделаться. - Я во всех сочинениях голубое, безоблачное, - вздыхало Небо. - А ко мне привязалось слово ровная, да еще как стрела, а какая я ровная? – чуть не плакала дорогу
Ответ(ы):
Гость:
-Было б на что жаловаться,- вторила ей сказка,-я всегда народная,можно подумать меня в народе сочиняют. -А я всегда задорная,красивая,- говорила песня,-все меня любят. Трещите без умолку,-сказало здоровье,- а ведь только я могу сделать людей счастливыми,если буду крепким ,и несчастными,если окажусь подорванным.
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