Завершите схемы и отметье уравнения реакций в которых образуются соли двухвалентного железа 1.Fe+HNO3(конц) 2.Fe+HCl(конц) 3.Fe+H2SO4(разб) 4.Fe+H2SO4(конц) 5.Fe+Cl2

Химия

Завершите схемы и отметье уравнения реакций в которых образуются соли двухвалентного железа 1.Fe+HNO3(конц) 2.Fe+HCl(конц) 3.Fe+H2SO4(разб) 4.Fe+H2SO4(конц) 5.Fe+Cl2

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