Завершите схемы и отметье уравнения реакций в которых образуются соли двухвалентного железа 1.Fe+HNO3(конц) 2.Fe+HCl(конц) 3.Fe+H2SO4(разб) 4.Fe+H2SO4(конц) 5.Fe+Cl2
Химия
Завершите схемы и отметье уравнения реакций в которых образуются соли двухвалентного железа 1.Fe+HNO3(конц) 2.Fe+HCl(конц) 3.Fe+H2SO4(разб) 4.Fe+H2SO4(конц) 5.Fe+Cl2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Fe + 4 HNO3=Fe(NO3)2+2 NO2+2 H2O 2.Fe + 2 HCl=FeCl2+H2 3.Fe+ 2H2SO4=Fe(SO4)2+2H2 4.Fe + 2 H2SO4= FeSO4+SO2+2 H2O 5.Fe+ Cl2=FeCl2
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