Зависимость заряда от времени задана формулой g=2*10^-3cosпt. Записать уравнение завис??мости i(t). Найти период и частоту в контуре, амплитуду силы тока.

Физика
Зависимость заряда от времени задана формулой g=2*10^-3cosпt. Записать уравнение завис??мости i(t). Найти период и частоту в контуре, амплитуду силы тока.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: q = 0,002*cos (π*t) Запишем общую формулу: q(t) = qmax * cos (ω*t) Чтобы найти ток, необходимо взять первую производную от заряда: i(t)  = q(t) ' = - ω*qmax * sin (ω*t) = - imax*sin(ω*t) или i(t) = -π*0,002*sin (π*t)  1) Найдем сначала циклическую частоту:     ω = π.  2) Период:     T = 2*π / ω = 2*π / π = 2 c  3) Обычная частота:      v = 1/T = 1/2 = 0,5 c Гц   4) Амплитуда силы тока:       i max = 0,002*π 
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