Зависимость заряда от времени задана формулой g=2*10^-3cosпt. Записать уравнение завис??мости i(t). Найти период и частоту в контуре, амплитуду силы тока.
Физика
Зависимость заряда от времени задана формулой g=2*10^-3cosпt. Записать уравнение завис??мости i(t). Найти период и частоту в контуре, амплитуду силы тока.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: q = 0,002*cos (π*t) Запишем общую формулу: q(t) = qmax * cos (ω*t) Чтобы найти ток, необходимо взять первую производную от заряда: i(t) = q(t) ' = - ω*qmax * sin (ω*t) = - imax*sin(ω*t) или i(t) = -π*0,002*sin (π*t) 1) Найдем сначала циклическую частоту: ω = π. 2) Период: T = 2*π / ω = 2*π / π = 2 c 3) Обычная частота: v = 1/T = 1/2 = 0,5 c Гц 4) Амплитуда силы тока: i max = 0,002*π
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