Зависимость заряда от времени задана формулой g=2*10^-3cosпt. Записать уравнение завис??мости i(t). Найти период и частоту в контуре, амплитуду силы тока.

Физика

Зависимость заряда от времени задана формулой g=2*10^-3cosпt. Записать уравнение завис??мости i(t). Найти период и частоту в контуре, амплитуду силы тока.

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