Зависимости координат от времени для двух тел, движущихся вдоль оси Ох, имеют вид ??1 = А+ Вt и х2 = С+ Dt, где А= -3 м, В= 3 м/с , С =-5 м, D= 7м/с.Через какой промежуток врмени от начала отсчёта тела окажутся в одной точке? Ч...

Физика
Зависимости координат от времени для двух тел, движущихся вдоль оси Ох, имеют вид ??1 = А+ Вt и х2 = С+ Dt, где А= -3 м, В= 3 м/с , С =-5 м, D= 7м/с.Через какой промежуток врмени от начала отсчёта тела окажутся в одной точке? Чему равна координата этой точки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X1=-3+3*t     X2=-5+7*t x1=x2=x -3+3*t=-5+7*t     t=0,5 c x=-3+5*0,5=-1,5 м
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