Зависимости координат от времени для двух тел, движущихся вдоль оси Ох, имеют вид ??1 = А+ Вt и х2 = С+ Dt, где А= -3 м, В= 3 м/с , С =-5 м, D= 7м/с.Через какой промежуток врмени от начала отсчёта тела окажутся в одной точке? Ч...

Физика

Зависимости координат от времени для двух тел, движущихся вдоль оси Ох, имеют вид ??1 = А+ Вt и х2 = С+ Dt, где А= -3 м, В= 3 м/с , С =-5 м, D= 7м/с.Через какой промежуток врмени от начала отсчёта тела окажутся в одной точке? Чему равна координата этой точки?

Автор: Гость