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зайчиха розклала 12 морквинок і 8 бурячків на 4 тарелкі порівну скільки овочів на одній тарілці
зайчиха розклала 12 морквинок і 8 бурячків на 4 тарелкі порівну скільки овочів на одній тарілці
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зайчиха розклала 12 морквинок і 8 бурячків на 4 тарелкі порівну скільки овочів на одній тарілці
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