Зазначте послідовність процесів у порядку, який відповідає акту вдиху: а) легені розтягуються і заповнюються повітрям; б) скорочуються міжреберні м'язи; в) купол діафрагми опускається донизу; г) ребра підіймаються; д) ...

Биология

Зазначте послідовність процесів у порядку, який відповідає акту вдиху: а) легені розтягуються і заповнюються повітрям; б) скорочуються міжреберні м'язи; в) купол діафрагми опускається донизу; г) ребра підіймаються; д) об'єм грудної порожнини збільшується. 19. Вкажіть рух крові, насиченої киснем, від альвеол до клітинтіла: а) по судинах малого кола кровообігу; б) по судинах великого кола кровообігу; в) минаючи серце; г) через серце.

Автор: Гость