Здійснити перетворення Na-Na2O-NaOH-NaCl-AgCl

Здійснити перетворення Na-Na2O-NaOH-NaCl-AgCl

Ответ(ы):

Ответил Гость:
4Na + O2 2Na2O Na2O + H2O 2NaOH NaOH + HCl NaCl + H2O NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3
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