Здавствуйте,помагите решить пожалуйста:(6+x*3)/16=6
Математика
Здавствуйте,помагите решить пожалуйста:(6+x*3)/16=6
Ответ(ы):
Гость:
(6+х*3):16=6 6+х*3=96 х*3=90 х=30 Ответ: 30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
В каких государствах к концу XVI началу XVII в новые капиталистические формы хозяйства оказались наиболее развиты Варианты : Англия Испания Герман...
Геометрия
Приведите пример 10 различных объектов окружающего мира и определите их геометрическую форму!!! Помогите пож оч надо!!!
Математика
Английский язык
Which are the odd words out? 1) house, building, flower, palace, castle2) stand, sit, run, jump, road3) cathedral, wonderful, high, wooden, powerfu...