Здавствуйте,помагите решить пожалуйста:(6+x*3)/16=6

Математика
Здавствуйте,помагите решить пожалуйста:(6+x*3)/16=6
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Гость:
(6+х*3):16=6 6+х*3=96 х*3=90 х=30 Ответ: 30
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