Здраствуйте, выпишите пожалуйста наречия. Отправляясь на охоту, я вышел из дома затемно. Дорога мне хорошо знакома, и я, перейдя неширокую речонку, взобрался на верх пригорка, покрытого лесочком, и сначала пошёл по дорожке. Под...

Русский язык
Здраствуйте, выпишите пожалуйста наречия. Отправляясь на охоту, я вышел из дома затемно. Дорога мне хорошо знакома, и я, перейдя неширокую речонку, взобрался на верх пригорка, покрытого лесочком, и сначала пошёл по дорожке. Под ногами чувствовалась не грязь, а сухая земля. Лёгкий ветерок едва-едва доносил горьковатый запах пробуждающихся почек. Я решил ждать прилёта тетеревов на знакомой мне лесной полянке. Сюда прилетают они в начале весны. Я пошёл к шалашу, сделанному мною заранее из рубленых берёзок. Укрывшись в нём, я закрыл вход ветками. Неожиданно послышался шум. Тяжёлые птицы садились у шалаша, громко хлопая крыльями. Извещая задорной песней весь лес о своём прилёте, они прыгали, перелетая с места на место, гоняясь друг за другом. Распустив свои чёрные хвосты и припадая к земле, птицы монотонно ворковали. Казалось, что вокруг меня переливаются и по-весеннему журчат невидимые ручейки.
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Автор: Гость
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Гость:
Затемно, знакома, громко, монотонно, по-весеннему.
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