Здравствуйте, нужен срочно доклад для 2 класса по Окружающему миру на тему самые в??соки горы в мире

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Обычно высокие горы покрываются ледниками. Внизу у стопы горы еще тепло но, все же нужно захватить с собой теплой одежды если хотите поднятся на веох, ведь там очень холодно. Самые высокие горы это горы Алтай , Уральские горы, Кавказкие горы.... Но самая высокая гора Эверест, ее высота составляет 8848 метров