Здравствуйте, переведите пожалуйста на английский язык, спасибо. 1.Переходи улиц?? по пешеходному переходу. 2.Не перебегайте улицу перед движущийся машиной. 3.Переходя дорогу,посмотри налево и направо,убедись,что нет машины....

Английский язык

Здравствуйте, переведите пожалуйста на английский язык, спасибо. 1.Переходи улиц?? по пешеходному переходу. 2.Не перебегайте улицу перед движущийся машиной. 3.Переходя дорогу,посмотри налево и направо,убедись,что нет машины. 4.Не играйте на проезжей части. 5.Двигаясь по улице,придерживайся правой стороны. Пожалуйста, выручайте, очень нужно!!! Плиз!

Автор: Гость