Здравствуйте, переведите пожалуйста на английский язык, спасибо. 1.Переходи улиц?? по пешеходному переходу. 2.Не перебегайте улицу перед движущийся машиной. 3.Переходя дорогу,посмотри налево и направо,убедись,что нет машины....
Английский язык
Здравствуйте, переведите пожалуйста на английский язык, спасибо. 1.Переходи улиц?? по пешеходному переходу. 2.Не перебегайте улицу перед движущийся машиной. 3.Переходя дорогу,посмотри налево и направо,убедись,что нет машины. 4.Не играйте на проезжей части. 5.Двигаясь по улице,придерживайся правой стороны. Пожалуйста, выручайте, очень нужно!!! Плиз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Cross the street at a pedestrian 2.do not run across the street in front of a moving car 3.Passing the road, look left and right to make sure no car. 4.Do not play on the roadway. 5.Going down the street, stick to the right side.
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