Здравствуйте! помагите пожалуйста, спасибо заранее. 1. На каждую парту учитель по??ожил по 3 круга и 6 квадратов. Всего он разложил 90 фигур. Сколько парт в классе? 2. В магазин "Канцелярские товары" привезли 715 шариковых ру...
Математика
Здравствуйте! помагите пожалуйста, спасибо заранее. 1. На каждую парту учитель по??ожил по 3 круга и 6 квадратов. Всего он разложил 90 фигур. Сколько парт в классе? 2. В магазин "Канцелярские товары" привезли 715 шариковых ручек. Из них 327 ручек с черной пастой, ручек с синей пастой на 98 больше, а остальные с красной пастой. Сколько ручек с красной пастой привезли в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 3+6 = 9 фигур на каждую парту. 90:9 = 10 парт в классе. 2. В условии ошибка: ручек с синей пастой должно быть на 98 меньше, иначе общее количество ручек больше 715. 327+98 = 425 ручек с синей пастой 327+425 = 752 ручки с синей и чёрной пастой. 752>715. Правильное решение: 327-98 = 229 ручек с синей пастой. 327+229 = 556 ручек с чёрной и синей пастой. 715-556 = 159 ручек с красной пастой.
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