Здравствуйте! помагите пожалуйста, спасибо заранее. 1. На каждую парту учитель по??ожил по 3 круга и 6 квадратов. Всего он разложил 90 фигур. Сколько парт в классе? 2. В магазин "Канцелярские товары" привезли 715 шариковых ру...

Математика

Здравствуйте! помагите пожалуйста, спасибо заранее. 1. На каждую парту учитель по??ожил по 3 круга и 6 квадратов. Всего он разложил 90 фигур. Сколько парт в классе? 2. В магазин "Канцелярские товары" привезли 715 шариковых ручек. Из них 327 ручек с черной пастой, ручек с синей пастой на 98 больше, а остальные с красной пастой. Сколько ручек с красной пастой привезли в магазин?

Автор: Гость