Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста))) Задание:" Образ куклы в литературе". Подбе??ите что - то интересное для выступления.
Литература
Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста))) Задание:" Образ куклы в литературе". Подбе??ите что - то интересное для выступления.
Ответ(ы):
Гость:
Нужна ли кукла современным детям? Что она вносит в наш мир ?Кукла напоминает нам что кроме компьютеров и сверхскоростей есть и обычная жизнь. История русской куклы богатая и интересная .Но самое главное что все наши куклы разные. Вот например игрушки ,,потешки,, крестьянских детей прошлого века. Кажется чему могут научить соломенные и тряпочные игрушки, а так же ,,детяшки ,,скелетки,, из лучины. Одна из наиболее древних деревянная кукла
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