Здравствуйте!помогите описать детскую спальню на английском языке!!!(в комнате ст??ят две кровати,две тумбочки,два ночника стоят на тумбах,лежат два коврика около кроватей,фиолетовые обои и синие покрывала на кроватях,находится...

Английский язык

Здравствуйте!помогите описать детскую спальню на английском языке!!!(в комнате ст??ят две кровати,две тумбочки,два ночника стоят на тумбах,лежат два коврика около кроватей,фиолетовые обои и синие покрывала на кроватях,находится спальня на втором этаже в большом доме)!!!!4класс

Автор: Гость