Здравствуйте!помогите описать детскую спальню на английском языке!!!(в комнате ст??ят две кровати,две тумбочки,два ночника стоят на тумбах,лежат два коврика около кроватей,фиолетовые обои и синие покрывала на кроватях,находится...
Английский язык
Здравствуйте!помогите описать детскую спальню на английском языке!!!(в комнате ст??ят две кровати,две тумбочки,два ночника стоят на тумбах,лежат два коврика около кроватей,фиолетовые обои и синие покрывала на кроватях,находится спальня на втором этаже в большом доме)!!!!4класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
There are two beds and two cupboards in the room ,there are two night-lamps on the cupboard, there are two maps near beds, there are purple wallpaper and blue bedspreads on the beds, The bedroom is in floor two in a big house.
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