Здравствуйте помогите пожалуйста решить задачи 1)Для празничного стола купили 25 кг апельсинов и 15 кг бананов по той же цене.Бананы стоят на 40 руб.меньше, чем апельсины.По какой цене продавали фрукты? 2)В буфете на одной п...

Математика

Здравствуйте помогите пожалуйста решить задачи 1)Для празничного стола купили 25 кг апельсинов и 15 кг бананов по той же цене.Бананы стоят на 40 руб.меньше, чем апельсины.По какой цене продавали фрукты? 2)В буфете на одной полке 3,а на другой 2 пакета печенья.Зная,что пакеты одинаковые и что весили 1 кг,найди массу одного пакета.

Автор: Гость