Здравствуйте помогите пожалуйста решить задачи 1)Для празничного стола купили 25 кг апельсинов и 15 кг бананов по той же цене.Бананы стоят на 40 руб.меньше, чем апельсины.По какой цене продавали фрукты? 2)В буфете на одной п...

Математика
Здравствуйте помогите пожалуйста решить задачи 1)Для празничного стола купили 25 кг апельсинов и 15 кг бананов по той же цене.Бананы стоят на 40 руб.меньше, чем апельсины.По какой цене продавали фрукты? 2)В буфете на одной полке 3,а на другой 2 пакета печенья.Зная,что пакеты одинаковые и что весили 1 кг,найди массу одного пакета.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задача 1)25-15 =10(кг)-на столько меньше купили бананов 2)140:10= 14(леев) -стоит 1кг бананов цена 1кг бананов= 1кг апельсинов ответ: фрукты продавали по 14 леев за кг 2 задача 1) 3+2=5 (п)-всего 1кг=1000г 2) 1000:5= 200(г)- один пакет ответ: масса одного пакета равна 200 г
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