Здравствуйте, помогите пожалуйста решить задачу : в роще 6 рядов тополей, по 12 дере??ьев в каждом, и столько же берез в 8 рядах поровну. Сколько берез в каждом ряду?

Математика

Здравствуйте, помогите пожалуйста решить задачу : в роще 6 рядов тополей, по 12 дере??ьев в каждом, и столько же берез в 8 рядах поровну. Сколько берез в каждом ряду?

Автор: Гость