Здравствуйте, помогите пожалуйста решить задачу : в роще 6 рядов тополей, по 12 дере??ьев в каждом, и столько же берез в 8 рядах поровну. Сколько берез в каждом ряду?
Математика
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить задачу : в роще 6 рядов тополей, по 12 дере??ьев в каждом, и столько же берез в 8 рядах поровну. Сколько берез в каждом ряду?
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