Здравствуйте! Пожалуйста, помогите решить задачу! Хотя бы, что нужно сделать пе??вым действием, что вторым.. Задача: В нашем классе три пятых всех учащихся занимаются в различных кружках. Из них две третьих учеников заним...
Математика
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите решить задачу! Хотя бы, что нужно сделать пе??вым действием, что вторым.. Задача: В нашем классе три пятых всех учащихся занимаются в различных кружках. Из них две третьих учеников занимаются в спортивных кружках. Сколько всего учеников в классе, если в спортивных кружках занимаетсч 12 учеников класса? Заранее благодарю! :)
Ответ(ы):
Гость:
Ну 1 находишь сколько учеников в спорт кружках (12:23) Затем, зная кол-во учеников в спорт.кружках находишь(полученное число:3/5)
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