Здравствуйте! Пожалуйста, помогите решить задачу! Хотя бы, что нужно сделать пе??вым действием, что вторым.. Задача: В нашем классе три пятых всех учащихся занимаются в различных кружках. Из них две третьих учеников заним...

Математика

Здравствуйте! Пожалуйста, помогите решить задачу! Хотя бы, что нужно сделать пе??вым действием, что вторым.. Задача: В нашем классе три пятых всех учащихся занимаются в различных кружках. Из них две третьих учеников занимаются в спортивных кружках. Сколько всего учеников в классе, если в спортивных кружках занимаетсч 12 учеников класса? Заранее благодарю! :)

Автор: Гость