Здравствуйте. Распределите слова в группы в зависимости от словообразовательно??о типа, учитывая, что к одному типу в словообразовании относятся слова, образованные от одной и той же части речи, с одним и тем же словообразоват...

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Здравствуйте. Распределите слова в группы в зависимости от словообразовательно??о типа, учитывая, что к одному типу в словообразовании относятся слова, образованные от одной и той же части речи, с одним и тем же словообразовательным элементом и одинаковым словообразовательным значением. Выделите все морфемы в подчеркнутом слове. Слова: рощица, хлебница, книжица, львица, волчица, сахарница, победительница, лужица. Слово победительница подчеркнуто. 2. Являются ли слова бабочка и бабушка родственными с исторической точки зрения? Ответ обоснуйте Заранее спасибо за помощь.

Автор: Гость