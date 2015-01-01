Здравствуйте, розвяжите пожалуста" В саду в одному ряду ростуть 8 кущыв смородини. Кількість ягід на сусідніх кущах відрізняється на одну. Чи може на всіх кущах ряду рости 2015 ягід?

Математика
Здравствуйте, розвяжите пожалуста" В саду в одному ряду ростуть 8 кущыв смородини. Кількість ягід на сусідніх кущах відрізняється на одну. Чи може на всіх кущах ряду рости 2015 ягід?
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