Здравствуйте, розвяжите пожалуста" В саду в одному ряду ростуть 8 кущыв смородини. Кількість ягід на сусідніх кущах відрізняється на одну. Чи може на всіх кущах ряду рости 2015 ягід?
Математика
Здравствуйте, розвяжите пожалуста" В саду в одному ряду ростуть 8 кущыв смородини. Кількість ягід на сусідніх кущах відрізняється на одну. Чи може на всіх кущах ряду рости 2015 ягід?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
В прямом значении или в переносном употребляются словосочетания: штамп на конве??те-штампы в докладе.
Русский язык
Русский язык
Три лисёнка на опушке пили чай из красной кружки. Папа - лис вчера испёк, сладкий ягодный пирог . Какие здесь слова в которых есть проверяемые звон...