Здравствуйте срочно надо: какое число в ряду чисел 698, 686, 674, 662 будет следующим: вар??антов ответов: 650,672, 662.
Математика
Здравствуйте срочно надо: какое число в ряду чисел 698, 686, 674, 662 будет следующим: вар??антов ответов: 650,672, 662.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сдесь идёт уменьшение на 12 поэтому следующее число 650
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите решить задачу по информатике в Pascal ABC!!!! Имеются сведения о росте каждог?? ученика в классе (в сантиметрах). Найти значения самого ...
Русский язык
Перепиши текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки припенания. ПОМОГИТЕ!!!!!! Приложение
Английский язык
Русский язык