Здравствуйте срочно надо: какое число в ряду чисел 698, 686, 674, 662 будет следующим: вар??антов ответов: 650,672, 662.

Математика

Здравствуйте срочно надо: какое число в ряду чисел 698, 686, 674, 662 будет следующим: вар??антов ответов: 650,672, 662.

Автор: Гость