Здравствуйте! Задача: Определи, какая из дробей ближе к единице, и сравни их. а)Восемь девятых и пятнадцать шестнадцатых б)двадцать двадцать первых и семнадцать восемнадцатых в)девяноста три девяноста пятых и тридцать семь...
Математика
Здравствуйте! Задача: Определи, какая из дробей ближе к единице, и сравни их. а)Восемь девятых и пятнадцать шестнадцатых б)двадцать двадцать первых и семнадцать восемнадцатых в)девяноста три девяноста пятых и тридцать семь тридцать девятых г)сто двадцать сто двадцать третьих и весемьдесят пять восемьдесят восьмых
Ответ(ы):
Гость:
8/9 < 15/16 (ближе к 1) 20/21 (ближе к 1) > 17/18 93/95 (ближе к 1) > 37/39 120/123 (ближе к 1) > 85/88
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