Здравствуйте! Задача: Определи, какая из дробей ближе к единице, и сравни их. а)Восемь девятых и пятнадцать шестнадцатых б)двадцать двадцать первых и семнадцать восемнадцатых в)девяноста три девяноста пятых и тридцать семь...

Математика

Здравствуйте! Задача: Определи, какая из дробей ближе к единице, и сравни их. а)Восемь девятых и пятнадцать шестнадцатых б)двадцать двадцать первых и семнадцать восемнадцатых в)девяноста три девяноста пятых и тридцать семь тридцать девятых г)сто двадцать сто двадцать третьих и весемьдесят пять восемьдесят восьмых

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