Здравствуйте =) Помогите Составьте 5 предложений о весне

Здравствуйте =) Помогите Составьте 5 предложений о весне

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Весна пришла. Весной Грязно. Весной обманчивая погода. Весна пришла поздно. Грачи прилетают весной.
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