Здравствуйте! Помогите еще разок.пожалуйста. Определите число : а) молекул и атомов водорода. содержащихся в 1 г водорода; б) молекул и атомов кислорода. содержащихся в 1 г ки слорода; в) молекул и атомов азота, содер...

Здравствуйте! Помогите еще разок.пожалуйста. Определите число : а) молекул и атомов водорода. содержащихся в 1 г водорода; б) молекул и атомов кислорода. содержащихся в 1 г ки слорода; в) молекул и атомов азота, содержащихся в 1 г азота.